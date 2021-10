Esta foi uma semana de festa para Júlia Pinheiro. Na quarta-feira, 6 de outubro, além de soprar as velas pelo 59.º aniversário, a apresentadora celebrou também mais um ano de vida da SIC.

No dia de dupla comemoração, o rosto das tardes do canal apostou num visual especial, no qual sobressaíram os brilhos, e nos restantes dias obedeceu ao seu habitual estilo - fatos, peças com padrão e combinados.

Veja na galeria aquelas que foram as escolhas de Júlia Pinheiro nesta que foi uma semana de emoções.

