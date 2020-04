Priyanka Chopra

Casada com Nick Jonas, dos Jonas Brothers, a atriz indiana revelou que o se truque para ter a pele iluminada passa por uma receita com apenas três ingredientes que de certeza tem no seu armário da cozinha, iogurte, aveia e açafrão. Para fazer esta máscara apenas precisa de um iogurte, a mesa quantidade deste de aveia e duas colheres de chá de açafrão, mexa e aplique sobre a pele durante 30 minutos. De seguida retire com água e et voilà, pele firme e iluminada.

Olivia Culpo

A atriz confessou que não dispensa dois ingredientes naturais na sua pele, o abacate e o mel. Estes dois juntos criam uma máscara facial ideal para usar nos dias mais frios, devido à quantidade de vitaminas existentes e ainda as propriedades antibacterianas.

Kendall Jenner

A socialite nunca escondeu os seus problemas com o acne e isso, fez com que partilhasse com os seus seguidores a mistura que usa para atenuar este problema. A mistura é bastante fácil de fazer e precisa apenas de dois ingredientes, claras de ovo e limão. Bata as claras até formar uma espuma e depois acrescente o sumo do limão, de seguida aplique a mistura no rosto e deixe atuar durante 30 minutos. Retire com água e lembre-se após usar esta mistura não deve apanhar sol!