Mais uma semana de trabalho que chegou ao fim e Tânia Ribas de Oliveira não faltou ao seu hábito de passar em revista os visuais que marcaram a apresentação do programa das trades da RTP.

Mais uma vez, a figura pública deu provas da sua versatilidade com looks distintos - desde combinações mais casual-chic e vestidos longos com padrão zebra.

Veja abaixo e diga-nos qual a sua escolha de eleição nesta última semana do mês de maio.

