Com o fim do confinamento, aos poucos, a vida começa a regressar à normalidade possível. Tendo isto em conta, já foram muitas as lojas que voltaram a reabrir após um encerramento forçado, como foi o caso do negócio do pai de Tânia Ribas de Oliveira.

"Quem vive em Lisboa e nunca tirou fotocópias no centro de cópias do Fonte Nova? A loja é do meu pai, está aberta há mais de 30 anos e é um exemplo de profissionalismo e modernidade. Reabriu, depois de ter sido obrigada a fechar há uns meses. A super equipa está à vossa espera!", afirmou a apresentadora na legenda de uma publicação que fez na sua conta de Instagram.

Veja a publicação.

