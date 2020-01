O ano de 2019 ficou marcado por diversos eventos, passadeiras vermelhas e até mesmo casamentos onde desfilaram os visuais mais excêntricos e charmosos.

Várias personalidades, dentro e fora do panorama nacional, deram nas vistas com os looks elegidos. Georgina Rodríguez, Billy Porter e Cristina Ferreira são alguns dos nomes que constam nesta lista.

Confira os 10 looks que mais deram que falar este ano na nossa galeria.

