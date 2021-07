Diana Chaves voltou a brilhar esta quinta-feira, dia 8, com o look escolhido para apresentar, ao lado de João Baião, o programa 'Casa Feliz'.

A apresentadora usou um conjunto de calções e top acetinados. As peças em tons de azul, que deixaram as seguidoras rendidas, são da CHICCA - uma marca portuguesa.

Cada peça, calção e top, encontra-se à venda no site oficial da marca pelo valor de 55 euros. No total, são precisos 110 euros para conseguir um visual igual ao do rosto da SIC.

A CHICCA define-se como uma marca "que se inspira na mulher confiante, decidida e irreverente". Características que facilmente reconhecemos em Diana Chaves.

