Ana Rocha de Sousa, atriz e realizadora portuguesa, foi em 2020 uma das grandes vencedoras do Festival de Cinema de Veneza.

O filme 'Listen', da realizadora portuguesa, foi distinguido com o prémio Bisato d'Oro de melhor realização, um dos galardões paralelos do Festival de Cinema de Veneza, em Itália, e ainda o prémio 'Sorriso Diverso Venezia' - pela sua abordagem às questões sociais.

Na galeria que preparámos para si mostramos-lhe o look usado por Ana Rocha de Sousa na passadeira vermelha do evento e no momento em que, com muita emoção, recebeu os prémios acima referidos.

