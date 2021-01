Ana Garcia Martins voltou a sentar-se no banco de comentadores do 'Extra do Big Brother' esta terça-feira, depois de ter superado a luta contra a Covid-19. E o seu regresso ficou marcado pela máxima elegância.

A 'rainha do comentário mordaz' apostou num macacão preto, assimétrico, que deixou em destaque a sua silhueta.

Além do regresso ter sido aplaudido com entusiasmo, também a escolha do look mereceu o selo de aprovação dos fãs.

Confira abaixo.

