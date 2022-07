A mulher do príncipe Harry deslumbrou com o visual que escolheu para almoçar com Gloria Steinem.

Esta segunda-feira, 18 de julho, Meghan Markle almoçou com uma amiga especial em Nova Iorque. A duquesa de Sussex reuniu-se com a ativista Gloria Steinem, conforme mostram fotografias divulgadas pela imprensa internacional. Para a ocasião, Meghan elegeu uns calções muito elegantes azuis marinhos combinado com uma clássica camisa branca. Para terminar em beleza, a ex-atriz optou por uma clutch e sapatos camel, que casaram na perfeição com o seu cinto.