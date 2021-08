Fátima Lopes não foi a única cara conhecida a arriscar numa mudança. Esta terça-feira, dia 3, foi também para Jessica Athayde dia de transformação.

A propósito de uma nova personagem, a atriz submeteu-se a uma mudança de visual e despediu-se dos cabelos loiros. Está agora morena e o resultado foi partilhado com os fãs.

Pela caixa de comentários, as reações foram unânimes: a atriz arrasou com o novo look. Concorda?

Leia Também: Com o filho a recuperar, Jessica Athayde mostra menino com Diogo Amaral