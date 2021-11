A modelo Lottie Moss surpreendeu tudo e todos ao surgir com um ousado visual que colocou as suas curvas em destaque.

A celebridade, de 23 anos, meia-irmã de Kate Moss, escolheu tal look para um encontro com amigos na cidade de Nova Iorque, no final da semana passada.

Com um curto vestido justo e transparente, foi assim que Lottie Moss foi fotografada pelos paparazzi.

Veja algumas imagens na galeria.

