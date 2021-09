Está estendida a passadeira vermelha do mais excêntrico evento de moda. Dois anos depois da última edição, a Met Gala está de volta e promete a originalidade e extravagância de sempre.

Sob o tema 'American Independence', a gala de angariação de fundos convidou as mais ilustres celebridades para celebrar a moda norte-americana.

Andrew Bolton, curador do Costume Institute, explicou à Vogue que este ano o evento realiza-se em pequena escala devido à pandemia e pretende exaltar o que de melhor se faz na moda nacional.

"Tenho-me impressionado com as respostas dos designers americanos ao clima social e político, particularmente à volta das questões da inclusão corporal e a fluidez de género. [...] Acho que os jovens designers em particular estão na vanguarda das discussões sobre a diversidade e a inclusão, e também sobre a sustentabilidade e a transparência, muito mais do que os pares europeus", disse.

Espera-se, portanto, que pela passadeira vermelha desfilem vistosos modelitos de criadores nacionais.

Kylie Jenner será a grande ausência da noite. Aquela que seria uma das estrelas mais aguardadas no evento lamentou, na tarde desta segunda-feira, não poder estar presente.

Mas não desanime, o desfile de estrelas já começou e não faltam visuais que prendam atenções. Clique na galeria e veja os primeiros looks que desfilaram pela red carpet.

