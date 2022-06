Maria Cerqueira Gomes e Manuel Luís Goucha conduziram no domingo, 26 de junho, a terceira emissão da nova temporada de 'Uma Canção Para Ti'.

Os dois apresentadores voltaram a desatacar-se no formato pela elegância dos looks que elegeram.

Goucha brilhou com um fato de tecido brilhante de cor mostarda, enquanto Maria se transformou num "cisne negro".

A apresentadora usou um grandioso vestido em tule preto com corte assimétrico, mais curto na parte da frente e comprido atrás. A peça foi combinada com umas discretas sandálias pretas e um toucado em forma de bandolete.

Os fãs parecem ter adorado o visual criado pelo stylist Gonçalo Mello, inundando as redes sociais com dezenas de comentários positivos através dos quais enaltecem que Maria parecia uma "diva" com o 'modelito'.

