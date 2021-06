Maria Botelho Moniz deslumbrou esta segunda-feira, dia 28, com o look que escolheu para apresentar o programa 'Dois às 10', das manhãs da TVI.

"Baixou-se-me uma Kate Middleton", brincou a apresentadora ao mostrar nas suas redes sociais o seu elegante vestido da Lion of Porches.

Trata-se de um vestido camiseiro, vermelho com bolinhas brancas, que neste momento se encontra em saldos no site oficial da marca. Com um preço original de 159,99€, a peça está agora a 111,99€.

Ainda que este seja um visual ao estilo clássico de Kate Middleton, Maria Botelho Moniz "virou Beyoncé" ao deixar-se fotografar com o bater do vento.

