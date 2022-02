Rihanna tronou-se o assunto do momento na rede social Instagram depois de ter divulgado na noite de quarta-feira, 9 de fevereiro, um conjunto de fotografias onde volta a exibir a sua barriguinha de grávida.

As imagens mostram a cantora numa produção fotográfica, com assinatura de Miles Diggs, onde surge com um look super sexy, sensual e ousado.

Rihanna elegeu para a ocasião leggings pretas, sapatos, um top decotado e casaco da mesma cor. Um look preto total, tal como a própria destacou na legenda da partilha, que volta a provar que a cantora é uma forte candidata ao título de mamã mais sexy de 2022.

Rihanna, recorde-se, aguarda a chegada do primeiro filho. O bebé, cujo sexo não foi ainda revelado, nasce da relação com o rapper A$AP Rocky.

