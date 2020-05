Assim que o tempo cinzento der tréguas, nada como recuperar as roupas leves e vestir a primavera (ainda que dentro de casa). E no que toca a looks, Cristina Ferreira permanece como grande exemplo para os milhões de telespectadores que diariamente assistem ao programa das manhãs da SIC.

Também no estilo a estrela da estação dá cartas e nas suas redes sociais não faltam ideias de visuais para esta época.

Clique na galeria e confira 10 indumentárias que brilharam no pequeno ecrã e que pode adaptar à sua rotina.

Leia Também: Cristina Ferreira perdeu 4 quilos numa semana: "Eu vim muito magra"