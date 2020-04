Esta segunda-feira, Cristina Ferreira partilhou uma vez mais o visual escolhido para 'O Programa da Cristina' e mostrou que a semana começou com inspirações nos anos 1970.

A estrela da SIC brilhou com um conjunto preto com faixas laterais brancas no qual se destacavam as extremidades largas, como a célebre 'boca de sino'.

Um look muito elogiado, que na caixa de comentários ganhou comparações às indumentárias dos ABBA.

