Cristiano Ronaldo deu que falar nas redes sociais durante a tarde desta quinta-feira devido a um novo vídeo onde surgia com os filhos. As imagens deram conta de como foi passada a tarde de quarentena da família mas acabaram por pretender a atenção dos fãs mais atentos à moda por outro motivo: o look que o jogador de futebol estava a usar.

Trata-se de um visual simples de andar por casa, mas que na verdade está avaliado em mais de três mil euros. Falamos de um conjunto de camisa e calções da marca Dior, que está à venda por 2040 euros, uma camisola Givenchy, que pode ser adquirida por cerca de 500 euros, e uns chinelos Dolce & Gabanna, no valor de 400 euros.

Veja abaixo o vídeo que mostra o look completo:

