Como sempre, uma gala reúne o melhor e o pior no que diz respeito aos looks e consoante os gostos de cada um. Esta semana decorreu a entrega dos prémios People's Choice Awards e não foi exceção.

Foram várias as escolhas para desfilarem na passadeira vermelha, com celebridades a escolherem tons mais escuros e outras a levarem uma cor mais vistosa e alegre.

Entre os vários modelos 'desfilados' pelas caras conhecidas, mais do que uma famosa optou pela cor vermelha. Mas apesar de terem escolhido a mesma cor, as peças usadas eram bastante distintas.

Candice Patton, por exemplo, aposto num vestido comprido, de gola alta e mangas compridas. Por sua vez, Tinx surgiu com um vestido completamente diferente, mas não foram as únicas. Entres as estrelas que surgiram de vermelho estava ainda Kris Jenner, a matriarca do clã Kardashian, que escolheu para a ocasião um fato.

Todas as peças na mesma cor, mas com formatos bastante distintos que reunimos esta semana na rubrica Look da Semana.

Veja os três diferentes modelos e escolha o seu preferido.

