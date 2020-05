Sónia Araújo mantém-se desde o início da pandemia do novo coronavírus à frente do programa 'Praça da Alegria', juntamente com Jorge Gabriel. Ambos continuam a levar alegria e boa disposição a casa dos portugueses nesta fase difícil.

No que diz respeito ao look, Sónia Araújo continua a destacar-se pela elegância e pelos diferentes visuais, sendo muitas vezes os vestidos as peças escolhidas para as emissões da RTP1.

Folhos, padrões ou cores vivias, são muitos os modelos que a figura pública exibe nas manhãs da estação. Por isso, reunimos algumas das suas escolhas, dando destaque na rubrica Look da Semana.

Veja a galeria e escolha o seu preferido.

