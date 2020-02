O 'Dança Com as Estrelas' está de regresso aos serões de domingo na TVI e a estreia não podia ter sido mais bombástica. Rita Pereira voltou à condução do programa, na companhia de Pedro Teixeira, e Jessica Athayde estreou-se no painel de jurados, em substituição a Alexandra Lencastre.

Apresentadora e jurada estiveram no centro das atenções também pelos vistosos looks que elegeram para a primeira gala da 5.ª temporada.

Jessica usou um vestido curto, azul metálico, com um cinto preto. Por sua vez, Rita optou por um arrojado vestido com cauda e padrão floral.

Confira ambos na galeria e diga-nos qual o favorito a Look da Semana.

Leia Também: Foto da Semana: Marco Paulo mantém-se forte na luta contra o cancro