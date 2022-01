Chegou ao fim esta sexta-feira, 7 de janeiro, o programa 'Cristina ComVida', que desde março do ano passado animava os fins de tarde da TVI sob a condução de Cristina Ferreira.

O formato foi também palco da criatividade da apresentadora no que toca a visuais e são precisamente as escolhas mais recentes que destacamos na rubrica Look da Semana.

Confira na galeria os looks da estrela da TVI na semana de despedida do programa e diga-nos qual o seu 'favorito ao título'.

