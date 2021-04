Foi na segunda-feira, dia 29, que Cristina Ferreira regressou ao pequeno ecrã como apresentadora para a estreia do 'Cristina ComVida', o novo programa da TVI, emitido de segunda a sexta-feira, pelas 19 horas.

Nesta primeira semana de emissões, os visuais da estrela da TVI estiveram em grande destaque e distinguiram-se pelos estilos diferentes: Se o primeiro, um vestido estilo gabardine, e o último, um conjunto em tons de lilás, evidenciaram o seu lado mais sofisticado e feminino; com os restantes Cristina quis mostrar-se na faceta mais descontraída.

A verdade é que todos mereceram elogios, sobretudo por realçarem a excelente forma física da apresentadora - tema que chegou mesmo a ser discutido no programa de quinta-feira.

Qual dos modelitos merece o primeiro lugar no pódio do Look da Semana? A escolha é sua.

Reveja-os na galeria.

