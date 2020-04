Cristina Ferreira voltou a impressionar os seus fãs com a escolha do visual para a emissão de quinta-feira d'O Programa da Cristina'.

Em tons primaveris, a apresentadora brilhou com um vestido em tons de azul combinado com umas sandálias brancas e um brinco da mesma cor.

"Lindíssima", "O vestido tem uma cor linda" ou "Musa", são alguns dos elogios que mais se repetem nas redes sociais.

Veja o look completo na galeria.

