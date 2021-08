Liliana Filipa inspirou as suas seguidoras com a escolha do visual que elegeu para jantar em Vilamoura. A digital influencer e empresária optou por um conjunto com padrão floral da marca de fast fashion Zara e fez sucesso na sua página de Instagram, onde partilhou fotos do look.

Pela caixa de comentários, várias internautas mostraram curiosidade em saber de onde eram as peças e a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' simpaticamente revelou.

A título de curiosidade, tanto o top como as calças estão disponíveis individualmente pelo valor de 19,95 euros.

Gostou desta escolha de Liliana Filipa?

