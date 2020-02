Este fim de semana, Kendall Jenner viajou no tempo até ao início dos anos 2000 e usou e abusou do rosa choque num visual composto por umas calças de cintura subida e um crop top com várias fitas na zona da cintura.

A modelo foi fotografada com o vistoso look este sábado, em Nova Iorque, enquanto Hollywood se preparava para a gala do ano - a 92.ª cerimónia dos Óscares, que decorreu no domingo.

Kendall Jenner, por sua vez, exibia a faceta mais feminina e excêntrica com a descontração que lhe é característica. Veja na galeria.

