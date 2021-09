A última vez que vimos Kate Middleton num ato oficial foi em julho, no torneio de ténis de Wimbledon, onde deslumbrou com um encantador vestido cor-de-rosa pastel. Dois meses depois, a duquesa de Cambridge retomou a agenda e não desiludiu no que diz respeito ao visual.

A mulher do príncipe William esteve esta quarta-feira na base aérea de RAF Brize Norton, em Oxfordshire, numa visita no âmbito do resgate de cidadãos afegãos após a invasão talibã, e elegeu para a ocasião um visual cheio de elegância.

A duquesa apareceu com um combinado clássico - calças azul marinho, blazer nude da marca Reiss e blusa branca da Jane Atelier. Para completar o look, levou consigo uma mala de mão da marca Tusting.

Veja na galeria como apareceu deslumbrante no seu regresso aos atos públicos.

