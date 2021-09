Os admiradores de Kate Middleton certamente que estão a aguardar ansiosamente o seu regresso. A duquesa de Cambridge tem estado ausente das 'câmaras' a desfrutar das férias escolares dos filhos, mas está prestes a voltar aos atos públicos.

Segundo a revista Hello, é já esta quarta-feira que a mulher do príncipe William retoma os deveres reais com a visita à base aérea de RAF Brize Norton, em Oxfordshire. Uma visita que estará relacionada com o resgate de cidadãos afegãos após a invasão talibã, a 15 de agosto, que devolveu ao grupo fundamentalista islâmico o controlo sobre o Afeganistão.

Ao longo de duas semanas, cerca de 850 pessoas aterraram na RAF Brize Norton para receber ajuda médica, alimentar e ao nível da educação. A duquesa vai então conhecer alguns dos elementos envolvidos nesta missão.

Leia Também: Kate Middleton voa para França com William para o casamento do irmão