Este domingo, dia 5, Kate Middleton e o príncipe William marcaram presença na igreja de Santa Maria Madalena, em Sandringham, para assistirem à primeira Eucaristia do ano.

Uma ocasião para a qual a duquesa escolheu um visual cheio de elegância e que não é para todos os bolsos...

A estrela do look foi o longo sobretudo castanho, da marca Roksanda, que custa cerca de três mil euros, e que Kate completou com um chapéu azul, da Hicks & Brown, do valor de 111 euros.

Confira o visual na galeria.

Leia Também: Rainha Letizia surge com toda a elegância no primeiro ato oficial do ano