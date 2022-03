Kate Middleton e o príncipe William continua a cumprir a agenda real e estão atualmente nas Bahamas.

Desde que começaram a digressão real, tendo já passado por Belize e Jamaica, a duquesa de Cambridge tem-se destacado pelos looks escolhidos para cada evento público. E voltou a ser o centro das atenções com o deslumbrante vestido ao estilo da Cinderela que usou na receção no Baha Mar Resort, em Nassau.

Um visual da designer britânica Phillipa Lepley que, como relata a People, prestou uma homenagem à bandeira do país anfitrião.

Por sua vez, o príncipe William escolheu um elegante smoking de veludo azul, como pode ver nas imagens da galeria.

