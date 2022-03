Júlia Belard costuma ser discreta quanto às escolhas dos visuais, mas decidiu ser mais arrojada e comprou um crop top repleto de lantejoulas.

Com a consciência que esta será uma peça que ficará de parte no armário, a atriz não resistiu em partilhar uma foto em que surge vestida com a nova aquisição.

"Aquele kit que nunca vou usar fora de casa, por isso fica aqui registado", confessou na legenda.

E, a propósito da compra, Júlia Belard aproveitou para falar sobre este hábito de adquirir peças a que não vai dar uso. "Porque é que eu compro estas coisas? Vocês também fazem isso? Comprar uma catrefada de roupa que nunca usaram? Devia haver um compartimento no armário para ‘as coisas que comprei a achar que vou usar quando... e se = nunca’. Há umas que eu penso sempre: ‘Vá esta é para quando emagreceres’, Está bem...".

