Foi no dia 18 de março de 2017 que Júlia Belard foi pedida em casamento pelo namorado de longa data, Francisco Sérvulo Correia. Esta sexta-feira, cinco anos depois, a atriz recordou este dia especial.

"Registos do dia de hoje, 18-03-22, cinco anos depois de um pedido de casamento", disse na legenda de um conjunto de fotografias que partilhou na sua página de Instagram.

"Com todas as nossas falhas, e com estes olhos que não escondem o cansaço, fomos muito abençoados e continuamos a sorrir! Vos quiero mucho [Amo-vos muito]", completou.

© Instagram_juliabelard

De recordar que Júlia Belard e Francisco Sérvulo Correia têm um filho em comum, o pequeno Matias, de quatro anos.

