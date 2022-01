Iva Domingues tem dado provas do seu gosto elegante e cheio de feminilidade ao longo do último ano com a apresentação do programa 'Esta Manhã', da TVI. Os seus visuais têm estado em grande destaque e o desta terça-feira chamou à atenção pelo conforto.

A apresentadora deixou de lado os vestidos e as combinações que evidenciam a silhueta e escolheu peças mais casuais.

Surgiu então com umas calças pretas justas e uma camisola de malha oversize. O look foi 'rematado' com uns sapatos inspirados no célebre modelo bicolor da Chanel.

O que achou desta escolha?

