Se há alguma coisa em que Cristina Ferreira não tem medo de arriscar é no que diz respeito aos looks que vai usando para apresentar o seu programa das manhãs, na SIC. Por isso, e tendo em conta que o Natal está mesmo aí à porta, decidimos juntar nesta galeria 15 looks usados pela apresentadora.

Se ainda não tem nenhuma ideia do que irá vestir na consoada, veja os visuais da anfitriã e inspire-se!

Partilhe também connosco qual o seu preferido!

Leia Também: Eis o preço destes extravagantes brincos de Cristina Ferreira