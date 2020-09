Esta terça-feira, dia 29, é 'Dia de de Cristina' na TVI. Depois do episódio de estreia, vai hoje para o ar a segunda emissão do novo formato de Cristina Ferreira, que segue o mesmo horário da passada semana, sendo emitido das 10 às 20 horas.

Foi com um vestido curto, com padrão leopardo, e de ténis brancos que a apresentadora surgiu no pequeno ecrã, contrastando com os visuais em vermelho, estilo clássico, que marcaram a estreia.

