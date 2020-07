Georgina Rodríguez voltou a mostrar-se uma adepta de marcas de luxo. Esta quinta-feira a namorada de Cristiano Ronaldo partilhou com os seus seguidores do Instagram mais um dos seus looks de luxo.

Trata-se na realidade de um look totalmente da marca Gucci, composto por camisola, saia, cinto, meias e ténis. Um modelito escolhido para uma partida de badmínton... marcada obviamente pelo estilo e elegância.

Veja o look completo na galeria.

