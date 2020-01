Depois da badalada cerimónia dos Globos de Ouro, as premiações seguiram esta segunda-feira com a gala dos Critics' Choice Awards. O evento decorreu em Santa Monica, na Califórnia, e destacou os melhores da crítica no cinema e na televisão.

No que à passadeira vermelha diz respeito, foram muitas as celebridades a brilhar com as suas escolhas. Glamour, brilho, elegância e uma pitada de irreverência, talvez sejam estes os melhores adjetivos para classificar as escolhas das celebridades.

Confira a galeria para ver os looks que brilharam nos Critics' Choice Awards.