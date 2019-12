Esta quarta-feira, Georgina Rodríguez partilhou com os fãs que se encontra de férias na neve com os três filhos e entre brincadeiras com as crianças exibiu o lado sensual com fotos ousadas. Imagens semelhantes às que Kylie Jenner deu a conhecer no início do mês.

Ambas vestem macacões justos que evidenciam na perfeição as silhuetas e dão o ar da sua graça em poses atrevidas.

É caso para dizer: Qual das duas quebrou mais o gelo? Confira as imagens na galeria e diga-nos.

Leia Também: Vídeo. Georgina Rodríguez diverte-se com os filhos na neve