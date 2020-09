Como havia anunciado nas redes sociais, Georgina Rodríguez viajou para Veneza para o Festival de Cinema que começou esta quarta-feira, dia 2, e se prolonga até dia 12.

A presença da namorada de Cristiano Ronaldo fez-se notar hoje e, como seria de esperar, foi uma das mais aguardadas, sendo acolhida por uma multidão de fotógrafos.

Sem esquecer a máscara, foi com um longo vestido nude, acetinado e com uma enorme racha, que Georgina arrasou na passadeira vermelha do evento.

Confira o visual em detalhe na galeria.

