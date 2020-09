Como anunciou na manhã desta quinta-feira, Georgina Rodríguez vai voltar a marcar presença no Festival de Cinema de Veneza, que começou no dia 2 e acaba no dia 12 de setembro.

Antes da partida para a cidade italiana, a companheira de Cristiano Ronaldo posou à porta do jato privado, pronta para seguir viagem. E agora, horas depois, voltou a recorrer ao Instagram para mostrar que já chegou a Veneza.

Nas stories, Georgina publicou novas imagens que destacam a chegada à cidade onde vai decorrer o evento, como pode ver na galeria.

