O terminar do ano e começo do que aí vem é sempre tempo de renovação. Apostando nesta máxima, Fátima Lopes resolveu mudar o seu visual.

Ainda que com vontade de renovação, a apresentadora não é adepta de mudanças radicais e, por isso, apostou apenas num corte de cabelo.

"Estou muito feliz com o novo look para 2020", escreveu a estrela da TVI nas suas redes sociais ao partilhar as primeiras imagens do resultado final.

