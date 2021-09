Ed Sheeran foi um dos rostos presentes na gala GQ Men of the Year Awards e o look que usou não o fez passar despercebido.

O cantor desfilou com um colorido blazer que deu nas vistas, uma peça da Versace.

Em conversa com o The Sun, Ed contou que Elton John lhe deu uma ajuda com o visual.

"É estranho, sempre odiei blazers e deixam-me desconfortável, mas algo assim faz-me sentir bem. O Elton colocou-me em contacto com a Donatella Versace e eu pensei: 'Vamos em frente! É uma grande noite e é ótimo estar de volta, por isso, por que não?'", disse o artista.

"Na verdade, sinto-me muito bem e já há algum tempo que não haviam grandes eventos, por isso estou aqui. Sentir-me-ia menos confortável com um blazer comum. É mais fácil estar com este", acrescentou, referindo ainda que antes de ir ao evento fez uma videochamada com Elton para mostrar o visual.

"Ele tem vindo a criticar o meu chato guarda-roupa há anos. Não sou realmente uma pessoa que está na moda, mas tive de começar a mostrar interesse - ele adora. O Elton aprovou - é a cara dele", destacou.

