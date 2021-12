Sónia Araújo é a prova de que é possível combinar elegância e sofisticação, mesmo nos dias mais frios... e para o comprovar basta reparar com atenção nos últimos looks usados pela apresentadora no programa 'praça da Alegria', que apresenta nas manhãs da RTP1.

Na sua conta oficial de Instagram, Sónia mostrou os seus "últimos looks televisivos" e mostrou-se "grata pela equipa de profissionais" que há vários anos a ajudam a estar atenta às tendências e sempre deslumbrante.

Veja os looks completos na galeria e inspire-se para os seus visuais de outono/inverno.

