O último visual usado por Catarina Furtado no programa 'The Voice' deu bastante que falar. Sem dúvida que o grande destaque foi o penteado da apresentadora da RTP, que primava pelo volume extremo, fazendo lembrar a grande tendência dos anos 1980.

Esta quarta-feira, dia 6, na sua conta de Instagram, a comunicadora partilhou com os seus seguidores pormenores deste visual.

Os elogios, como seria de esperar, não tardaram em chegar.

"Para todos os que fazemos parte de uma equipa que só quer fazer o melhor, com qualidade, emoção, respeito e talento. Teve momentos de grande exigência em termos técnicos, de produção, conteúdos, realização e de apresentação. As carreiras individuais nunca podem estar à frente do interesse das pessoas. Nem as audiências", defendeu na publicação, revelando-se grata pelo carinho que recebeu do público.

