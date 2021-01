Esta quarta-feira, dia 6, celebra-se o Dia de Reis e da 'rainha da internet'. Ana Garcia Martins, também conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', está de parabéns pelas 40 primaveras.

Depois de ter dado cartas no digital, tendo uma das contas de Instagram mais populares em Portugal, a digital influencer conquistou o coração do público ao longo dos últimos meses no papel de comentadora do 'Big Brother'.

Dona do comentário mordaz e de um sarcasmo ímpar, Pipoca é também adorada pelo seu estilo e as aparições no reality show da TVI têm sido palco do seu bom gosto.

Neste dia especial, clique na galeria e inspire-se no estilo da blogger.

Leia Também: Helena Isabel revela quanto ganham os comentadores de reality shows