Na passada sexta-feira, Iva Domingues prendeu atenções no pequeno ecrã ao apostar numas excêntricas calças para o programa 'Esta Manhã', onde apresenta o segmento de pop news, e hoje, da 31, voltou a destacar-se pela escolha do look.

A apresentadora apareceu com umas calças de napa camel e uma blusa branca com semi-transparências no peito e braços. Um visual que, como é hábito, foi uma escolha do stylist Gonçalo Mello.

O modelito valeu à apresentadora uma 'chuva' de elogios. Aos olhos dos espectadores, Iva terminou o mês de março com um visual "maravilhoso".

