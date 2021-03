Às sextas-feiras, como forma de dar as boas-vindas ao fim de semana, os protagonistas do 'Esta Manhã' surgem no pequeno ecrã com visuais menos formais. Neste sentido, Iva Domingues surpreendeu com a escolha do modelito de hoje.

A apresentadora, que conduz o segmento de pop news, surgiu com umas excêntricas calças douradas que não passaram despercebidas.

Mais uma vez, a escolha do look foi da autoria do stylist Gonçalo Mello - responsável, também, pelos visuais de Maria Botelho Moniz e Maria Cerqueira Gomes.

Veja abaixo a escolha para esta sexta-feira.

