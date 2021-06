Este domingo, dia 6 de junho, aconteceu a primeira semifinal do programa da TVI 'All Together Now' e, como já era de esperar, uma vez mais Cristina Ferreira encantou tudo e todos com o visual que escolheu para apresentar a gala.

Conforme se pode ver pelas fotografias partilhadas pela comunicadora na sua conta de Instagram (presentes na galeria), trata-se de um conjunto de minissaia e casaco que se destaca pelas aplicações em pedraria, as quais lhe conferiram o toque de charme e extravagância que Cristina tanto adora.

Aliás, numa outra publicação feita nesta plataforma social, Cristina mostrou as pedras a serem pintadas à mão com todo o cuidado antes de serem aplicadas nas peças. "O trabalho de cada vestido. O meu aplauso à Micaela e às suas costureiras. Tenho muito orgulho no nosso caminho em conjunto desde o primeiro dia. Há tantos anos. Se há estilista que 'veste' o meu estilo é a Micaela. Obrigada", notou.

