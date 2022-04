Cristina Ferreira assumiu a condução de mais uma gala do 'Big Brother Famosos' e, como é já habitual, os telespectadores estiveram também de olhos postos no seu visual.

Para este domingo, a apresentadora escolheu um sedutor vestido preto, repleto de lantejoulas e com as costas descobertas, do designer Nuno Miguel Ramos.

O visual destacou-se também pelo cabelo, uma vez que Cristina colocou uma franja artificial.

O resultado final foi partilhado nas redes sociais e a caixa de comentários prova que foi um enorme sucesso. Veja as imagens na galeria.

