Mais um visual, mais um sucesso, é caso para se dizer. Kate Middleton voltou a deslumbrar uma vez mais com o look que usou esta quinta-feira, dia 13 de maio, para uma visita que fez a Wolverhampton, na companhia do marido, o príncipe William.

De forma a marcar a Mental Health Awareness Week, que apela para a importância de se falar sobre a saúde mental, os duques de Cambridge fizeram conheceram três organizações locais em Wolverhampton que apoiam crianças.

Para a ocasião, Kate optou por um visual em tons de azul escuro com destaque para a romântica camisa com padrão polka e uma gola que se destacava.

Claro que a peça, da marca sustentável Tory Birch, já esgotou.

Veja as fotografias do casal na galeria.

Leia Também: William e Kate Middleton enfrentam mudança na sua equipa após sete anos